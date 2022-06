Scelto Dodo per la fascia destra: trattativa calda tra Fiorentina e Shakthar

Il favorito per prendere il posto di Odriozola è sempre più Dodo. La trattativa tra Fiorentina e Shakhtar Donetsk è calda e il profilo del brasiliano è quello che sta smuovendo le maggiori attenzioni per andare ad occupare una posizione fondamentale nel gioco di Italiano.

La chiusura non sarà in tempi brevissimi ma la Fiorentina è consapevole che il tempismo sarà determinante, prima che altri club si inseriscano. Da ricordare che l’operazione non potrà essere basata su un prestito perché il club ucraino, che ne detiene il cartellino, ha bisogno di liquidità.

Il giocatore piace da tempo e sembra essere l’identikit ideale per il 4-3-3 di Italiano, ma tutto sarà più chiaro dopo il summit dei prossimi giorni tra Barone e il tecnico viola. Con la dirigenza riunita, e dopo il summit con l’allenatore, le trattative potranno decollare.

Ma quanto costa Dodo? Nello scorso mercato invernale il Bayern Monaco ha offerto addirittura trenta milioni di euro, rifiutati dallo Shakhtar. Ora però le cifre sono diverse e potrebbero esserne sufficienti meno di venti.