Scende il prezzo di Tonali: cambiano le richieste di Cellino

Come sappiamo la Fiorentina negli ultimi 12 mesi ha tentato un duplice assalto al centrocampista del Brescia, Sandro Tonali e in entrambe le circostanze (mercato estivo dello scorso anno e invernale di inizio 2020), il club viola ha dovuto subire due no da parte del presidente delle ‘rondinelle’, Massimo Cellino. Plausibilmente il vero obiettivo del club lombardo è quello di venderlo solo al termine della stagione, innescando una vera e propria asta tra le tante pretendenti.

Lo scoppio dell’epidemia di Covid-19, sommata a tutte le perdite economiche successive causate dallo stop del campionato, potrebbe però aver cambiato le carte in tavola. Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport la crisi Coronavirus poterà ad un inevitabile abbassamento del prezzo del cartellino del numero 4 del Brescia: sembra infatti che Massimo Cellino sarà costretto ad accontentarsi di una cifra vicina ai 30-35 milioni.