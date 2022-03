Scene di ordinaria follia in Messico durante un match di Serie A: scontri tra tifoserie, 22 feriti di cui 2 gravissimi. Si temono vittime

Episodi che non vorremmo mai vedere in un campo di calcio e nemmeno fuori. Durante il match di Lega MX, prima divisione messicana, tra Queretaro e Atlas, si sono verificati durissimi scontri tra le tifoserie sugli spalti e fuori dall’impianto da gioco. I primi rapporti ufficiali della protezione civile messicana parlano di 22 persone rimaste ferite negli scontri, 9 portate all’ospedale di cui 2 in condizioni gravissime. Si teme anche per la presenza di possibili vittime.

Scene, purtroppo, di ordinaria follia.