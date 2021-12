Schevchenko riesce a perdere nello stesso stadio da ct e allenatore. L’ultimo a riuscirci? Un tecnico della Fiorentina…

Momento veramente difficile per Andrij Schevchenko e il suo Genoa, reduce da appena un punto nelle sei gare con lui in panchina. Ieri poi l’ucraino ha perso all’Olimpico contro la Lazio, un qualcosa che gli era già capitato a luglio durante Euro 2020, quando guidava l’Ucraina, sconfitta dall’Inghilterra ai quarti per 4-0. Una particolarità che il giornalista Giuseppe Pastore ha ricollegato ad un altro caso analogo, quello di Sebastiao Lazaroni: nel 1990 da ct del Brasile perse agli ottavi contro l’Argentina al ‘Delle Alpi’ di Torino durante Italia 90. Per poi perderci nuovamente a dicembre ma da allenatore della Fiorentina, contro la Juventus, per 2-1: inutile il gol iniziale di Massimo Orlando per la squadra viola.

Nel 2021 Shevchenko ha perso a Roma come ct di una Nazionale (Inghilterra-Ucraina) e tecnico di serie A (#LazioGenoa). L’ultimo a riuscirci era stato Sebastiao Lazaroni, sconfitto nel 1990 a Torino con Brasile (vs Argentina, 24 giugno) e Fiorentina (vs Juventus, 2 dicembre). pic.twitter.com/pLnd9S9VE2 — Giuseppe Pastore (@gippu1) December 17, 2021