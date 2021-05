Schira: “Avanti tutta per Gattuso alla Fiorentina, l’offerta di Commisso. Un giovane DS per affiancare Pradè”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, su Twitter ha postato un aggiornamento dedicato ai viola, scrivendo: “Avanti tutta per Rino Gattuso alla Fiorentina. Il tecnico del Napoli è prima scelta di Commisso che ha offerto biennale da due milioni di euro a stagione. Gattuso non ha mai detto no alla Viola nei giorni scorsi anzi…”.

A livello dirigenziale invece “Pradè può restare come dt con l’arrivo di un giovane ds (Goretti)”.