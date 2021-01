Schira: “Fiorentina attiva principalmente in uscita. Difficile una partenza di Pulgar”

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira, durante un collegamento con Radio Bruno, ha fatto il punto di mercato in casa Fiorentina a poche ore dalla fine del mercato. Queste le sue parole: “Principalmente se qualcosa si muoverà sarà in uscita, anche se ovviamente poi le cessioni vanno poi rimpiazzate, e come sappiamo le tempistiche sono molto ristrette. Diventa molto complicato trovare poi l’incastro giusto. Sicuramente Pulgar è uno dei piu ambiti in casa viola. Per lui si sono mossi club importanti, sia dalla spagna che dalla Francia. Il Valencia nelle scorse settimane, nelle ultime settimane il Monaco ha chiesto informazioni all’agente del giocatore. Il Cagliari negli ultimi giorni sta portando avanti un forte corteggiamento per il cileno, ma per vari motivi ne pulsar stesso ne la Fiorentina hanno mai spalancato le porte ad un ipotesi isolana. Considerando anche la contemporanea squalifica di Castrovilli, credo che serva un’offerta importante per portare via Pulgar da Firenze. In caso opposto rimarrà, anche se con un pò di mal di pancia, rimarrà senza dubbio in viola. Operazioni di secondo piano? Si probabilmente c’è la possibilità di mandare a giocare qualche ragazzo di prospettiva. La Fiorentina poi conosce bene le serie minori, non ha caso ha preso Maleh: è uno dei più promettenti della Serie B. Credo che ci potranno essere altre operazioni del genere, come d’altronde stanno facendo anche le altre big del nostro campionato”.

