Schira: “Fiorentina in pressing su Paquetà. Contatti con l’agente del brasiliano e dietro a tutto c’è la regia di Davide Lippi”

La Fiorentina è ancora alla ricerca di Lucas Paquetà. Sulla vicenda ci sono alcuni aggiornamenti forniti via Twitter dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, che scrive che il club gigliato “resta in pressing” sul giocatore. E ancora: “Continuano i contatti tra la dirigenza viola e l’agente del brasiliano (Eduardo Uram), che il Milan non considera incedibile. Regia dell’intermediario Davide Lippi“.

La #Fiorentina resta in pressing su Lucas #Paquetà: continuano i contatti tra la dirigenza viola e l’agente del brasiliano (Eduardo Uram), che il #Milan non considera incedibile. Regia dell’intermediario Davide Lippi. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 29, 2020