Schira: “Fonseca dice no al Wolverhampthon, la Fiorentina lo corteggia. Contatti nelle prossime ore”

Prende sempre più quota il nome di Paulo Fonseca per la panchina della Fiorentina. Nonostante non abbia perso completamente le speranze per Gattuso, il club viola sta muovendo i primi passi per l’ormai ex della Roma. Lo scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira: “La Fiorentina corteggia Paulo Fonseca che vuole chiarezza sui programmi e i progetti del club. Il tecnico portoghese ha anche un paio di proposte all’estero. Previsti contatti domani tra le parti per capire se il matrimonio è possibile. Nel frattempo, Fonseca ha rifiutato la proposta del Wolverhampthon“.

