Schira: “La Fiorentina ha ribadito all’entourage di Dalbert la volontà di rinnovare il prestito”. E a quel punto Biraghi…

Nella giornata di ieri si sono incontrati al centro sportivo il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè e Federico Pastorello, procuratore che cura gli interessi di Dalbert. Il giornalista Nicolò Schira tramite Twitter ha delineato così il futuro del terzino sinistro: “La Fiorentina ha ribadito all’entourage di Henrique Dalbert la volontà di rinnovare il prestito dall’Inter per un altro anno. Possibile soluzione analoga anche per Cristiano Biraghi (utile ai nerazzurri in chiave liste).

