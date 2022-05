Schira: “Vicario e Udogie rischiano di essere cari per la Fiorentina e anche su Bellanova c’è concorrenza. Caprari…”

Ospite a Radio Bruno l’esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato di portieri e di un paio di singoli in ottica Fiorentina:

“Per quanto riguarda Bellanova sta aumentando la concorrenza, hanno chiesto informazioni su di lui anche Inter e Roma, soprattutto i nerazzurri dopo l’addio di Perisic. Resta un nome che piace alla Fiorentina ma è ancora presto, non è una sorpresa invece che Odriozola rientri al Real Madrid. Il portiere? Il riscatto di Vicario da parte dell’Empoli può aiutare la Fiorentina, visti i rapporti, anche se il fatto che Corsi lo riscatti vuol dire che ha subodorato la possibilità di rivenderlo a 15. Rischia di essere un giocatore caro.

Caprari? Per caratteristiche e ruolo non è proprio una priorità, lui è più seconda punta. La Fiorentina cerca una punta centrale perché Cabral è ancora acerbo e Piatek non ha avuto impatto così straordinario. Udogie? L’Udinese lo valuta già dai 15 milioni in su, ha fatto un solo anno di Serie A però. Anche su di lui c’è una ricca concorrenza e lui gioca da quinto”.