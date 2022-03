Schmidt approva il nuovo stadio: “Progetto importante, valorizzerà l’opera di Nervi”

“L’aver studiato alla perfezione la struttura originale di Pierluigi Nervi. E al contempo l’aver capito l’architettura di Firenze, nella sua semplicità e linearità brunelleschiana, senza fronzoli. Il tetto è particolare, lo vedono tutti: i piccioni, i fiesolani, tutti coloro che abitano sulla via Bolognese. In realtà si vede tante parti la copertura del nuovo stadio. Riguardo all’altezza, non si poteva accettare un impianto di 40-50 metri che detronizzasse la Cupola del Brunelleschi o la Torre di Arnolfo di Cambio, rendendo marginali altri simboli di Firenze. L’elemento importante è che non c’è stato il tentativo di proseguire lo sviluppo delle idee architettoniche di Nervi, ma di riproporre quelle linee in maniera intelligente ma in nuove soluzioni. Ad esempio, le scale elicoidali delle tribune tornano come disegno nel percorso del parco, con un movimento in orizzontale nel grande lenzuolo verde del giardino davanti allo stadio”.