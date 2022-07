“Schuurs è giovane e valido, c’è anche Sartori su di lui. Definirlo il nuovo De Ligt? Non direi…”

Il giornalista di DAZN Federico Casotti ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento all’obiettivo di mercato della Fiorentina Perr Schuurs: “È un giocatore che arriva sulla scia e sul curriculum di Sartori, che lo segue. Serve un fiuto di un certo livello per trovare pezzi del genere, da Gosens a Hateboer, ma ci sono anche altri esempi”.

E aggiunge: “Con l’Ajax ha approfittato del vuoto lasciato da De Ligt, ma definirlo come lui è una scelta troppo forte. È giovanissimo, classe ’99, ma ha fatto un percorso diverso dall’ex Juventus. In questi anni, è cresciuto in modo costante. Ha un’altezza che gli permette di essere forte nei colpi di testa, ama gli inserimenti. Italiano è un allenatore in grado di valorizzare tutti i tipi di giocatore. Sarebbe molto intrigante vedere il ragazzo con lui”.