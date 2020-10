Scintille tra Biraghi e il vice di Iachini: “Ma che c***o vuoi?”

In casa Fiorentina non c’è un clima sereno. A testimoniarlo è stato anche l’episodio andato in scena nel secondo tempo tra Cristiano Biraghi e il vice allenatore viola, Giuseppe Carillo. Dopo che quest’ultimo ha dato alcuni indicazioni al terzino viola, Biraghi ha risposto urlando diverse volte al suo indirizzo: “Ma che c**** vuoi?“. E’ subito intervenuto Iachini, che ha provato a riportare la calma tra i due.

