Scivolone e due tocchi del pallone: il bizzarro rigore segnato e subito dopo annullato a Pedro VIDEO

Poche ore fa è andata in scena in Brasile la gara tra Fortaleza e Flamengo. Un episodio curioso ha visto protagonista il bomber degli ospiti Pedro, ormai da ritenersi un ex viola da quando il club di Rio De Janeiro ha esercitato il riscatto del suo cartellino a titolo definitivo. Il centravanti ha segnato il calcio di rigore che si era conquistato, ma è stato annullato poco dopo per un motivo davvero insolito. Durante la rincorsa l’ex giocatore della Fiorentina è scivolato e nella caduta si è calciato il pallone sull’altro piede, facendo così gol ma in modo irregolare. Il regolamento dopotutto è risaputo: chi batte il calcio di rigore non può toccare una seconda volta il pallone finché questo non viene toccato da un avversario.

Di seguito il video dell’episodio.

Tem coisas bizarras que só acontecem com esse Flamengo de 2020 #FORxFLA pic.twitter.com/v96uvmH8mm — Menino Rubro-Negro (@mrubronegro81) December 26, 2020