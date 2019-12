Scolari: “Commisso non ha la bacchetta magica: serve tempo”

Il manager sportivo Luca Scolari, accostato più volte alla Fiorentina dopo l’arrivo di Rocco Commisso a Firenze, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare dell’attuale situazione della società viola. Queste le sue parole: “Occorre lasciare del tempo ai nuovi dirigenti della Fiorentina, dobbiamo guardare in faccia la realtà, nessuno ha la bacchetta magica. Ogni situazione ha la possibilità di avere idee e sfumature differenti da ogni altra, quello che io mi auguro è solo il bene per questa società e per i suoi tifosi. L’inizio è stato preoccupante ma sicuramente ci sarà un cambio di passo. A Gennaio sono sincero, difficilmente si trovano i giusti innesti per cambiare qualcosa. I dirigenti viola dovranno cercare di mantenere la categoria per poi pianificare una crescita verso livelli di classifica piu alti. Non mi posso permettere di giudicare il cambio dirigenziale. Non posso esprimermi, anche in passato ero stato tirato in ballo. Attualmente però ci sono già persone competenti e se ne arriveranno altre non potrà che essere positivo”.