Sconcerti: “70 milioni per Chiesa sono troppi e Commisso lo sa. Con molto meno puoi comprare giocatori da dieci gol a stagione minimo”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a calciomercato.com di Federico Chiesa: “Se Commisso vuole davvero 70 milioni per lui, significa che non ha intenzione di venderlo. A quella cifra oggi è fuori mercato. Chiesa è potenzialmente un grande giocatore, ma deve ancora imparare a segnare e oggi con 50 milioni ci compri Icardi, Milik, gente che ti garantisce minimo dieci gol. Chiesa è un secondo attaccante nel 4-3-3, un esterno moderno in grado anche di aiutare il centrocampo. E’ fantastico nelle ripartenze lunghe, difficile prenderlo. Avrebbe bisogno di un allenatore come Conte o di una società come la Juventus, ma 70 milioni oggi sono troppi. In questa stagione Chiesa non ha avuto una crescita, forse è più un giocatore da campionato inglese”.

