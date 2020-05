Sconcerti a FN: “Commisso? Non ho mai creduto nei santi. Anche il presidente, come i giocatori, deve essere convinto”

Iachini va, Iachini resta. Commisso compra, Commisso vende. Di temi caldi in questi giorni in casa Fiorentina ce ne sono stati molti. Noi di Fiorentinanews.com ne abbiamo parlato nella nostra intervista al giornalista sportivo Mario Sconcerti.

In questi giorni alcune indiscrezioni parlano di una forte delusione di Commisso per la situazione stadio, tanto da farlo riflettere su una possibile cessione della società viola solo dopo un anno. Crede a questa ipotesi?

“Che Commisso faccia quello che gli conviene. Non ho mai creduto nei santi. Se uno vuole andare via se ne vada, anche i presidenti, così come i giocatori, devono essere convinti. Resta il fatto che alla possibilità che possa lasciare solo dopo un anno io non ci credo“.

In una recente intervista ha detto che alla Fiorentina non serve un allenatore più forte di Iachini, ma uno diverso. Che caratteristiche dovrebbe avere secondo lei chi siede sulla panchina viola?

“Pensando anche alla prossima stagione, la Fiorentina ha sicuramente bisogno di giocare di più e meglio. Dobbiamo molto a Iachini perché ci ha salvato da una brutta situazione ed è stato l’uomo perfetto per il momento di emergenza nel quale si trovava la squadra viola. Iachini nella sua carriera però non ha mai puntato sul gioco delle sue squadre e credo sia quello che serve alla Fiorentina per il futuro“