Sconcerti a FN: “Comprerei Mandragora e Ibrahimovic. Se si punta a fare una grande squadra Milenkovic e Chiesa sono da considerare sacrificabili”

L’estate si sta avvicinando sempre di più, e di conseguenza di fa sempre più vicino anche l’inizio del calciomercato. Di certo sarà una sessione particolare per tutto quello che è accaduto fino ad adesso, ma Commisso sembra intenzionato a voler creare una squadra molto competitiva. Per capire quali potrebbero essere le prossime mosse della Fiorentina sul mercato Fiorentiannews.com ha contattato il famoso giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti.

Sicuramente la Fiorentina ha qualche carenza nella sua rosa. Quale crede che siano i ruoli principali su cui Pradè dovrebbe lavorare nella prossima finestra di mercato? Ha qualche nome in mente?

“Sicuramente alla Fiorentina manca un difensore che sappia impostare il gioco, uno con i piedi buoni. A centrocampo comprerei Mandragora, puntando a fare un centrocampo a tre formato da lui, Castrovilli e Amrabat, con Duncan quarta opzione. Davanti invece prenderei Ibrahimovic, è un giocatore con esperienza e il carisma giusto per una squadra come la Fiorentina“.

Per questi grandi nomi serve anche un mercato in uscita importante. Oltre a quelle per Chiesa, sono arrivate offerte importanti per Milenkovic ad esempio. Chi crede possa partire quest’estate?

“Sono della convinzione che deve rimanere soltanto chi crede nella società e nel progetto di Commisso. Milenkovic è un grandissimo difensore ma lo reputo uno dei sacrificabili insieme a Chiesa se si vuole costruire una grande squadra. In attacco terrei Vlahovic, mentre Cutrone potrebbe partire. La sua esperienza a Firenze è durata praticamente solo 40 giorni ed è perfetto per le squadre che fanno gioco, non di certo quelle di Iachini. I palloni gli devono arrivare e ne ho visti arrivare sinceramente molti pochi“.

Crede che già dal prossimo anno la Fiorentina potrà ambire a un posto per l’Europa?

“Assolutamente si, se non si sbagliano gli acquisti ovviamente. Amrabat e Kouame sono stati ottimi innesti. Con giocatore di carattere e carisma come Ibra credo che la Fiorentina possa tranquillamente ambire a un posto per le coppe europee“.