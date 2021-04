Sconcerti: “Alla Fiorentina non basta prendere Gattuso. Serve un progetto triennale. De Zerbi allo Shakhtar Donetsk? Sarebbe una perdita per il nostro campionato”

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato l’ex amministratore delegato della Fiorentina Mario Sconcerti. Queste le sue parole sulla questione allenatore della prossima stagione: “La Fiorentina pensi perché non prende più Gattuso. L’interruzione di trattativa mi sembra significativa. E’ una squadra ricca, senza debiti, in 4-5 anni rinforzerà la squadra con elementi che la riporteranno a competere per un posto in Europa. Il problema è farlo in un anno solo. Se loro pensano che basti prendere 3-4 giocatori perdendone altri non è così. E non basta prendere Gattuso. Ci vuole un impegno triennale, con una visione del progetto”.

Poi sull’altro nome caldeggiato da molti per la panchina viola: De Zerbi destinato ad andare in Ucraina. Che ne pensa?

“Per noi è una perdita. Credo che lui si aspettasse un riconoscimento dal nostro campionato per quanto fatto e non è arrivato. E quando gli viene fatta un’offerta dall’estero la prende in considerazione, ovviamente”.