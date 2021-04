Sconcerti: “Allegri, Sarri e Spalletti non hanno le offerte che vorrebbero. In Italia di posti liberi resta solo quello di Pirlo”

Il giornalista Mario Sconcerti, su un suo editoriale per Calciomercato.com, ha espresso la sua per quanto concerne il valzer dei grandi allenatori ai box, ancora in cerca di una nuova panchina per la prossima stagione.

“Mi sta venendo il dubbio che Allegri, Sarri, Spalletti non abbiano alla fine tante squadre alla porta. Non penso a una mancanza di offerte, quelle saranno certamente molte. Penso alle offerte di squadre del tipo che interessano a loro. Il calcio è cambiato in questi due anni, sono cambiate le possibilità e le pretese tecniche. E’ incomprensibile che uno come Allegri non abbia ancora trovato una giusta collocazione dopo due stagioni fuori. Di Spalletti si sono perse le tracce e anche per Sarri siamo forse al silenzio che introduce il traguardo, ma comunque al silenzio. Nel frattempo le grandi squadre si sono assestate. Il Milan è stato coperto da Pioli, Gasperini e Conte sono intoccabili; Fonseca è sempre sulla porta ma è l’unico che vince in Europa. Lotito non è presidente da questo tipo di allenatori e viceversa. E si dice che il Napoli punti a tecnici giovani come Dionisi o Italiano. Di posti liberi resta in teoria solo quello di Pirlo. Si può andare all’estero, ma i problemi sono simili. Forse stanno chiedendo troppo, pensano al vecchio calcio. Di sicuro è la prima volta che tecnici di questo livello hanno ancora la domanda del dove”.