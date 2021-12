Sconcerti: “Aspettative a gennaio? Dalla Fiorentina mi aspetto solo che esista. La squadra viola mi dà gioie, ma non è obbligata a darmele”

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha risposto così a proposito delle aspettative sul mercato della Fiorentina a gennaio: “Aspettative sulla squadra di Italiano a gennaio? Io dalla Fiorentina non mi aspetto niente. Mi aspetto solo che esista, nient’altro. La squadra viola mi dà gioie, ma non è obbligata a darmele. Non posso giudicare una persona che amo dal fatto che vinca o non vinca”.