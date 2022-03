Sconcerti avverte: “Sempre più società in mano a proprietà americane. La Lega sta per essere travolta, il tempo di Lotito è finito”

Il giornalista ed ex amministratore delegato della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio, a proposito delle sempre più numerose proprietà americane in Serie A (tra cui anche la società in mano a Rocco Commisso). Questa la sua considerazione di carattere politico: “La stessa Lega sta per essere travolta, siamo vicini alla maggioranza di società americane ed è chiaro che presto faranno cosa vorranno. Il tempo di Lotito è finito….”.