Sconcerti: “Batistuta non è un sentimentale, guarda più che altro al proprio interesse. Non credo entrerà in Fiorentina”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW della candidatura di Gabriel Omar Batistuta a diventare dirigente della Fiorentina: “Non è la prima volta che fa un discorso del genere. Non so se stavolta ha avuto un colloquio con la società, oppure se ha parlato solamente perché gli è stato chiesto. Lui tende sempre a darsi un valore molto alto, e mi ricordo che dopo i primi contatti la distanza tra le parti era ampia. Batistuta non è un sentimentale, al contrario uno che guarda molto al proprio interesse. Sinceramente non sono ottimista riguardo un suo ingresso in Fiorentina“.