Sconcerti: “Belotti è in grado di fare la differenza per altri quattro anni, è garanzia di gol. Per me andrebbe preso in fretta”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di Andrea Belotti, attaccante accostato alla Fiorentina: “La cosa strana è il modo in cui lascerà il Torino, mi aspettavo qualcosa di diverso. E’ sempre stato chiaro che non avesse molta voglia di rinnovare, ma pensavo fosse più collocabile. Per me è un giocatore ancora in grado di fare la differenza, andrebbe preso in fretta”.

E poi ha aggiunto: “Penso al Milan che vuole Origi, ma Belotti è uno che garantisce più gol. Quest’anno ne ha fatti nove praticamente senza giocare, in un periodo come questo di crisi degli attaccanti lui può fare ancora bene per tre o quattro anni. Lo vedrei bene alla Fiorentina, ma non so se possiede i parametri per andarci”.