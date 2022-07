Sconcerti: “Belotti sarebbe titolare quasi ovunque, non capisco come possa essere senza squadra. Pogba? E’ stato sfortunato”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di Andrea Belotti, attaccante sul quale la Fiorentina non ha puntato nonostante la sua situazione di svincolato: “Belotti sarebbe titolare in almeno diciotto squadre del nostro campionato. Mi sembra veramente strano pensare a un giocatore come lui senza una sistemazione. Credo che abbia diritto a trovare un posto dove esprimersi con stabilità”.

E poi su Pogba, infortunatosi nei giorni scorsi, ha aggiunto: “Deve decidere se operarsi oppure no, e deve farlo in fretta. Io non mi opererei, ma mi rendo conto che sarebbe rischioso soprattutto considerando il Mondiale. E’ stato molto sfortunato”.