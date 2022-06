Sconcerti: “Berardi è il miglior italiano sul mercato, vale la Juventus. Per l’Europa occhio al ritorno dell’Atalanta”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di Domenico Berardi, ex obbiettivo della Fiorentina e ora accostato alla Juventus: “E’ l’ora che una big lo prenda, è il miglior giocatore italiano sul mercato. E’ uno dal rendimento sicuro, che fa gol e assist, ideale per la Juve anche più di Di Maria. La differenza tra i due è sostanziale. E’ vero che Berardi va pagato, ma sulla qualità non c’è dubbio”.

E poi sull’Atalanta, vera e propria rivale della Fiorentina negli ultimi anni, ha aggiunto: “Si sta muovendo bene sul mercato, è una delle società più ricche. Per Ederson e Demiral ha versato cifre importanti, si vede che vuole rinnovare investendo. Non sarei sorpreso se l’Atalanta tornasse tra le grandi dopo la scorsa deludente stagione”.