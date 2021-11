Sconcerti: “Berardi vale 30 milioni, insensato trattare. Contro l’Empoli? In partenza non siamo superiori a nessuno. E dai tifosi mi aspetto…”

Ecco le sue parole: “Il prezzo di Berardi? Trenta milioni. Se una società vuole un grande giocatore lo prende: non prenderlo e trattare è una sconfitta, fa capire quanto una squadra che pensa in grande poi all’atto pratico non si dimostra tale. Berardi sarebbe un grande salto di qualità, in investimento: un progetto ricco e ambizioso, non ha senso stare dietro a qualche milione in più o in meno, altrimenti che si prenda un altro giocatore”.

“Contro l’Empoli sfida pericolosa? Dipende come la si affronta: spero che in trasferta ci siano molti fiorentini come è stato contro il Milan: uno spettacolo. L’Empoli gioca bene nonostante la rosa mediocre. La viola ha perso sei partite e ne ha vinte sette: in partenza non è superiore a nessuno”.