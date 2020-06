Sconcerti: “Bernardeschi non è un campione, al massimo una riserva da grande squadra. Ma se tornasse alla Fiorentina…”

Un’ipotesi molto particolare quella chiamata dall’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti a TMW Radio e relativa a Federico Bernardeschi: “E’ una riserva di una grande squadra: se vuole fare i soldi va bene, se vuole giocare bene e divertirsi va in una squadra di un gradino sotto. Non è un fuoriclasse né un campione, al massimo può sostituirne uno: è un ottimo giocatore, ma il campione nel suo ruolo è Douglas Costa. Se Bernardeschi va alla Fiorentina fa un grosso campionato, perché è felice ed ha molte cose dentro che si sono viste anche durante il Covid, ma ha sofferto molto il bisogno di dimostrare cose che non ha”.

0 0 vote Article Rating