Sconcerti: “Castrovilli ha dei colpi fuori dal comune. So che piace molto a Sarri…”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di Gaetano Castrovilli e non solo: “E’ un giocatore particolare, ha delle movenze diverse dagli altri. Ha fatto danza classica da bambino, e quando si gira su se stesso con il pallone lo si vede. Ha un’intelligenza fuori dal comune nel cominciare e nel chiudere l’azione, anche se deve imparare a dosare le energie durante le partite. Inoltre so che piace molto a Sarri. Bernardeschi? Le ultime cose buone le ha fatte vedere con Sarri, che lo ha messo trequartista dietro Ronaldo. Si è fortemente involuto. Oggi lui per primo non sa cosa sia. Si è ritrovato da essere il miglior giovane del campionato al non essere più considerato dalla sua società. Gli stanno passando davanti tutti e lui invece di reagire da l’impressione di essere pigro”.

