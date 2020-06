Sconcerti: “Chiesa deve essere venduto ora, altrimenti le carte del gioco passeranno in mano a lui”

Il giornalista e tifoso della fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno sull’attuale situazione in casa viola e del prossimo mercato. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha bisogno di un attaccante da 20 gol. Se invece si vuole puntare su Vlahovic serve una riserva di sostanza, tipo Balotelli. Non so se conviene alla società viola cambiare un difensore come Pezzella solo per una stagione che è andata storta per tutti. Chiesa va venduto adesso, ma 70-80 milioni sono troppo per il suo valore attuale e non credo possa arrivare un’offerta così alta. O lo va via ora oppure poi le carte del gioco le avrà in mano lui”.

