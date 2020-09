Sconcerti: “Chiesa durante la partita fa poche cose ma decisive. L’esterno nel 3-5-2 è il suo ruolo ideale”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di Federico Chiesa e di come Beppe Iachini lo utilizza all’interno del suo 3-5-2: “La posizione di Chiesa è un problema che andrà risolto. Lui l’esterno lo fa volentieri, ma la gente pensa che giochi male perché si vede poco durante la partita. In realtà questa è la sua caratteristica: fare poche cose ma bene, in modo decisivo, proprio come successo contro il Torino. Chi lo prende (o lo tiene) fa un grande affare”.

