Sconcerti: “Chiesa è un problema per la Juventus, per me vale 5. Fiorentina? Merita nove, come Vlahovic”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così a TMW: “Il campionato è migliore, non per qualità ma per spirito, voglia di vincere. Ha fatto bene l’Europeo per questo. Ho visto squadre che hanno dato tutto e hanno cercato di vincere. Si è vista maggior velocità”.

Poi ha stilato le pagelle per quanto riguarda le squadre di serie A: “Nell’Inter a Perisic do 7.5 e a Barella 7. Inzaghi 8. Nel Milan Tonali e Leao, tutti e due con 7, mentre Pioli 7. Nel Napoli 8 a Zielinski e 7 a Fabian Ruiz, 7.5 a Spalletti. Nell’Atalanta il voto più alto va a De Roon, 7, e a Zapata 7.5, a Gasperini 6. Nella Juventus Cuadrado e Locatelli meritano 7, mentre uno dei problemi è Chiesa 5. Ad Allegri 5.5. Nella Roma voto 6, stesso voto di Abraham, che crescerà. Il migliore è stato Pellegrini, 7.5 e 6.5 a Ibanez, Zaniolo 6. Mourinho? Per lui 6-. Per la Fiorentina Vlahovic 9, Bonaventura 7, Italiano 8”.