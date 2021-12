Sconcerti: “Chiesa oggi è più un giocatore della Fiorentina che della Juventus. Ecco il perché”

“E’ curiosa l’idea che Chiesa oggi sia più un giocatore della Fiorentina che della Juve”. La frase, ad effetto se vogliamo, è stata pronunciata dal giornalista ed ex amministratore delegato viola, Mario Sconcerti, che ha parlato dell’argomento su Calciomercato.com.

“Il contratto completo di bonus entra in vigore se Chiesa farà in questa stagione almeno dieci gol in campionato o dieci assist – scrive Sconcerti – altra condizione base è che la Juve arrivi tra le prime quattro”.

E ancora: “Se venisse a mancare una di queste condizioni cadrebbe l’obbligo di riscatto, la Juve potrebbe sempre tenersi Chiesa pagando, ma solo se lo vuole. In caso contrario Chiesa tornerebbe alla Fiorentina. Di quei tre bonus nessuno è oggi particolarmente vicino. Chiesa ha segnato solo un gol in campionato, ha fatto tre assist e la Juve è sotto il quarto posto. Quale sia il bonus più facile da raggiungere non saprei, e un accordo sarà comunque trovato”.

Rispetto a quanto scritto da Sconcerti c’è però da fare una precisazione che cambia comunque non tantissimo le considerazioni da lui fatte: per i gol si guarda il complessivo stagionale e non solo quanto fatto in campionato. Chiesa è a quota tre reti fino a questo momento.