Sconcerti: “Commisso invita i giornalisti alle conferenze stampa per attaccarli. Chiedo alla Fiorentina di essere più chiara”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno Toscana del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Finora è andato avanti a conferenze stampa generiche, quando invece nella normalità delle cose le conferenze dovrebbero avere degli argomenti. Non puoi invitare i giornalisti alle conferenze stampa per poi attaccarli, cose così si fanno nei regimi. Chiederei alla Fiorentina di essere più chiara, e i giornalisti a prendere le distanze da inviti a conferenze stampe di cui non si conosce l’argomento altrimenti finiscono per propagandare messaggi contro di loro. Non c’è ostilità, ma ognuno faccia il proprio mestiere”.

E poi ha aggiunto: “Biraghi è nel giro della Nazionale da tempo, Venuti lo escluderei, Sottil ha appena iniziato a giocare con continuità. Ricordiamoci che la Fiorentina è decima, e portare troppo giocatori di una squadra decima in Nazionale non è il massimo. Cabral e Jovic? Il serbo è uno che gioca benissimo a calcio quando viene messo nelle giuste condizioni, ma non è un centravanti adatto al gioco di Italiano. Cabral invece è forte fisicamente, il problema è che sono grossi e forti anche i difensori che lo affrontano. Il brasiliano non ha nulla oltre al fisico”.