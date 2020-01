Sconcerti: “Commisso sta mantenendo le promesse. Sabato si vince due a uno”

L’ex direttore della Fiorentina e opinionista, Mario Sconcerti, ha parlato ai microfoni del Pentasport, ecco le sue parole: “Venti giorni fa la squadra non avrebbe vinto la partita di ieri, Iachini ha lavorato soprattutto sulla testa, non sarà tra i migliori allenatori nel panorama europeo ma noi avevamo bisogno di uno come lui. Cominciamo ad avere una testa e una coda. Gasperini? Non lo difendo ma ha fatto bene a rispondere, cosa doveva fare di fronte a un’ora e mezzo di insulti? Ce l’ho con chi l’ha offeso, fa fare una brutta figura a Firenze. Due colpevoli non fanno un innocente. Pedro? Scommessa persa, andiamo avanti. Jesus? Ha 250 partite in serie A, rispetto ai ragazzi che abbiamo noi può farci comodo per la sua esperienza. Napoli? La partita può essere aperta ma bisogna fare una grande prestazione, voglio essere speranzoso, per me finisce due a uno per la Fiorentina. Commisso? Sta mantenendo le sue promesse, sta mettendo discreti soldi nel mercato.