Sconcerti: “Con i soldi di De Ligt la Juventus sarà padrona del mercato. I bianconeri sanno già come muoversi per sostituirlo”

La Juventus è senz’altro una delle principali candidate ad acquistare il cartellino di Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è cercato da diverse squadre, e i bianconeri sono in pole position a maggior ragione dopo la cessione di De Ligt.

Sul tema si è espresso a TMW Radio il giornalista Mario Sconcerti: “Considerando che l’anno scorso non c’è praticamente mai stato Chiellini, non è impossibile fare una difesa migliore per i bianconeri. Certo perdere De Ligt è un bel colpo, ma ora come ora in Italia se guadagni 85 milioni da una cessione diventi il padrone del mercato. Credo che la Juve sappia benissimo come muoversi per sostituire l’olandese”.