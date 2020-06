Sconcerti critica la Juventus: “Non è mai stata squadra, è in completa confusione. Stavolta non vincerà il campionato”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha criticato pesantemente la Juventus a TMW Radio: “La Juve ha dimostrato di essere poco squadra in 24 partite ed è molto difficile diventarlo adesso. I bianconeri sono totalmente in confusione, sono seriamente convinto che sarà un campionato con un vincitore diverso e al momento vedo bene la Lazio. Anche l’Atalanta però mi piace molto, continua a migliorare partita per partita. Ieri mancava Ilicic e non ce ne siamo nemmeno accorti”.

0 0 vote Article Rating