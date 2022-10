Sconcerti: “Dimarco andava espulso, ma dopo aver preso otto gol in due gare, la Fiorentina prima di tutto deve guardare se stessa”

Il giornalista ed ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera ha espresso il proprio commento anche sul match andato in scena sabato sera al Franchi.

“Ingiudicabile l’Inter di Firenze, come l’arbitro Valeri – ha scritto Sconcerti – Dimarco andava espulso, non c’è dubbio, ma la Fiorentina ha preso otto gol in casa nelle ultime due partite. Direi che prima di tutto debba guardare se stessa”.

Per Sconcerti c’è dunque bisogno di un’analisi interna e di autocritica da parte dei viola, prima ancora di parlare di quanto è accaduto dal punto di vista arbitrale.