Sconcerti: “Dove crede di arrivare la Juventus nella SuperLega? Passerà i prossimi dieci anni a inseguire squadre migliori di lei”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio in merito alla SuperLega, in particolare attaccando la Juventus: “In Champions possono sperare di arrivarci tutti, ma un torneo con poche squadre scelte in questo modo, perché sono più ricche, è una prepotenza. Così sei più ricco e oltretutto in modo indebito, perché non hai dimostrato il tuo valore sul campo. Per me si stanno sbagliando anche i conti, vogliono fare un campionato a venti squadre ma la verità è che ci saranno molti rifiuti”.

E poi ha aggiunto: “La Juventus dove crede di arrivare nella SuperLega? I numeri non mentono, la storia nemmeno. E la storia dice che l’ultimo trionfo europeo dei bianconeri è stato ai rigori nel 1996, mentre il cammino negli ultimi anni in Champions lo conosciamo. Si divertiranno gli juventini a inseguire i migliori per i prossimi dieci anni? Io non credo”.