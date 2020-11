Sconcerti: “Eriksen ha fatto bene solo contro la Fiorentina”. Ma il danese non è l’unico giocatore che si esalta quando vede viola

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio del centrocampista dell’Inter Eriksen, facendo riferimento anche alla squadra viola: “Non è stato utilizzato per quello che è ma di occasioni ne ha avute tante. Quando è entrato nel finale con la Fiorentina si è posizionato in mediana e ha messo ordine al reparto con ottimi risultati. Aveva volontà, ma quel giocatore lì non l’ho più visto. Ora è diventato un problema per se stesso”. Non sarebbe il primo caso di giocatore che si esalta contro la Fiorentina, deludendo poi nel resto delle partite. Basti pensare all’elenco infinito di chi ai viola ha segnato il suo primo gol in Serie A (da ultimo Improta), senza riuscire poi ad imporsi ad altri livelli. Insomma, per risolvere i propri problemi la squadra di Prandelli dovrà guardare prima di tutto a se stessa. Ma anche buttare un occhio agli altri, a volte, può servire a riflettere.

