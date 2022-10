Sconcerti esalta Agnelli e punzecchia Commisso: “Parla solo della stampa, mai dei problemi della squadra”

Il giornalista Mario Sconcerti, nella sua analisi sul Corriere della Sera, torna sulla prestazione della Juventus contro il Torino, derby vinto dai bianconeri per 0-1. In particolare, ricalca le parole di Andrea Agnelli dopo il Maccabi Haifa e ne esalta coerenza e carisma. Ecco cosa ha detto Sconcerti: “Ha tolto alibi a giocatori e tecnico assumendosi i rischi per il futuro. Questo è un comportamento da antica grande società“.

Sul presidente Commisso, aggiunge: “Si tratta di coerenza nell’epoca dei social. Parole dovute, non nuove, che oggi non si dicono più. Commisso, quando parla, non lo fa mai sui problemi della squadra, ma su quelli con la stampa“.