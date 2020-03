Sconcerti: “Fiorentina bistrattata dal mondo dell’informazione. Per leggere qualcosa sulla mia squadra mi stanco a girare le pagine per settimane”

Quante volte ci siamo ritornati sul fatto che la Fiorentina sia bistrattata da una certa parte dell’informazione? Tantissime. Un problema questo che viene riconosciuto anche da chi, fa parte di questo mondo e che ha frequentato e frequenta tutt’ora palcoscenici di livello nazionale. Ci riferiamo all’ex amministratore delegato del club gigliato, Mario Sconcerti che, su Radio Marte ha dichiarato: “Si parla poco del Napoli? Capita. Anche per la Fiorentina è così. Io sono un tifoso viola e purtroppo devo ammettere che, per leggere qualcosa sulla mia squadra, mi stanco a girare le pagine per settimane”.