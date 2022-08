Sconcerti: “Fiorentina molto interessante, ma non ha i livelli delle big nella testa”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, ha fatto un punto della situazione a poche ore dall’inizio del campionato: “A me sembra ci siano due squadre pronte, Milan e Inter, più due grandi squadre da finire di costruire, Roma e Juve“.

E ancora: “Il Napoli è indietro in questa corsa. Ha perso Koulibaly, Insigne, Ospina, Mertens, Fabian Ruiz, i sostituti sono giovani a cui dobbiamo ancora fare l’occhio. Il Napoli oggi va messo alle spalle delle prime quattro. La Lazio è una certezza che non arriva mai a completarsi. La Fiorentina è molto interessante, ma non ha quei livelli nella testa”.