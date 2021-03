Sconcerti: “Fonseca e De Zerbi sono ottimi allenatori, capaci di far giocare alle loro squadre un bellissimo calcio”

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di De Zerbi e Fonseca, allenatori entrambi accostati alla Fiorentina per la prossima stagione: “Hanno già dimostrato di essere due tecnici innovativi e capaci di fare risultati. Fonseca è più in discussione, De Zerbi era partito molto bene ma ha avuto molti stop per infortuni e Covid. Dal punto di vista tecnico De Zerbi ha dimostrato di saper far giocare un bel calcio, anche con una squadra sulla carta meno forte rispetto a quella di Fonseca“.