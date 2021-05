Sconcerti: “Fossi Commisso prenderei l’autista e mi farei portare a Figline. Un Vlahovic ti capita una-due volte in vent’anni…”

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti, ai microfoni di TMW Radio, ha poi commentato la situazione in casa Fiorentina e non solo:

Ha detto che dalla Fiorentina, così come dalla Roma, filtra poco. Che vuol dire?

“Il caso Prandelli è eccezionale sul mancato giornalismo, nessuno sa perché se ne sia andato… Comunque, fossi Commisso prenderei l’autista e mi farei portare a Figline. Si aspetta la settima sconfitta dell’Hellas per prendere Juric? Potevi pensarci prima. De Zerbi? Non credo. Non so a che punto sia Sarri, certamente il rapporto tra lui e la Roma non è finito oggi, qualche giorno fa. Fossi in Commisso prenderei questa macchina… Per favore ci dia un segno di speranza e che tiene alla squadra, che non si parli solo di mandare via i giocatori. Capisco che i giocatori scelgano loro, ma un Vlahovic ti capita una-due volte in vent’anni…

Tranquillo per la salvezza?

“Io sono un tifoso ansioso e, alla luce di Bologna, fino alla conclusione del campionato non sono tranquillo”.

L’Empoli è tornato in Serie A: la Fiorentina ci si dovrebbe ispirare?.

“Ovviamente no, brucerebbe la città. Si può avere la stessa competenza, non la stessa filosofia. Lì il fenomeno è Corsi: ogni direttore sportivo si pensa sia un fenomeno, compreso l’ultimo, ma evidentemente è Corsi che ha uno staff di scouting formidabile. Sono una nave ma per una scuola che la Fiorentina non può frequentare, il parco clienti a Firenze è totalmente diverso”.