Sconcerti: “Gattuso mi piace, potrebbe costruire un ponte tra campo e presidenza. Intanto ringrazio Iachini, ha fatto qualcosa di importante”

Mario Sconcerti, giornalista ed ex amministratore delegato della Fiorentina, ha detto la sua a TMW Radio sull’eventuale approdo di Gattuso sulla panchina viola per la prossima stagione “Intanto ringrazio Iachini, perché in questi due spezzoni, con una squadra veramente modesta, è riuscito a fare qualcosa di importante. Gattuso mi piace, vedo regolarmente il Napoli e da fiorentino mi intriga perché credo sia la persona giusta per far partecipare Commisso. Mi pare che fino a pochi giorni fa la società fosse immobile. L’arrivo di Gattuso può costruire un ponte, una cupola tra campo e presidenza che tagli fuori tutto il resto della società. Equivale a un commissariamento di Commisso e della Fiorentina, a delle scelte più dirette. Gli altri diventano essenzialmente esecutori, la costruzione avviene da suggerimenti di Gattuso e investimenti di Commisso”.