Sconcerti: “Gattuso ottimo presupposto per ricominciare, garanzia di una buona squadra. ll suo arrivo alla Fiorentina ha tutta l’aria di essere un cambio di marcia”

L’ex dirigente della Fiorentina e noto giornalista, Mario Sconcerti, su TMW Radio si è espresso sulla notizia di Gattuso come nuovo allenatore viola: “Da tifoso della Fiorentina sono contento dell’arrivo di Gattuso, lo stimo come persona e allenatore. Ottimo presupposto per ricominciare, credo sia garanzia di una buona squadra. Commisso potrebbe aver innestato una marcia diversa? Quest’anno ho sofferto, veramente, la domenica. Ha tutta l’aria di essere un cambio di marcia”.