Sconcerti: “Gattuso potrebbe tranquillamente allenare la Juventus. E’ ambizioso, mi piacerebbe vederlo sulla panchina della Fiorentina”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di Gennaro Gattuso, allenatore in pole position per la panchina della Fiorentina: “Quello col Napoli è stato un rapporto finito su questioni nervose, su piccoli errori personali commessi da entrambi. La situazione non è recuperabile, così mi dicono, anche se la squadra si trova bene con Gattuso. Mi farebbe piacere che andasse alla Fiorentina“.

E poi ha aggiunto: “E’ un ottimo allenatore, ha sempre voluto migliorarsi. Ha vissuto il calcio dal basso, ha sempre cercato di andare oltre le posizioni in cui è stato messo. Si è evoluto molto, il modo in cui fa giocare il Napoli è ben diverso dalle sue possibilità tecniche. Questo vuol dire avere una conoscenza della materia enorme. I tifosi della Juve lo vorrebbero? Può andare ad allenare ovunque nonostante sia ancora giovane, quindi anche alla Juve secondo me”.