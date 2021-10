Sconcerti: “Gonzalez perdita pesantissima. Sorpreso dalla gara col Cagliari, domani serve il miglio Saponara. Sottil e Callejon non mi convincono”

Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attualità in casa Fiorentina: “Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla gara contro il Cagliari, che mi sembrava più in forma. Ma per ogni buona notizia ne arriva una cattiva: non ci voleva il Covid di Gonzalez, speriamo passi presto, perché in quel ruolo (oltre che in quello di centravanti) manca qualcosa alla Fiorentina, un’ala che faccia gol. Alla Fiorentina servono tutti i suoi migliori e non sono molti, ma la squadra è ben allenata. Un centrocampo con Bonaventura-Maleh con la Lazio però non puoi permettertelo: Saponara dovrebbe approfittare di questa primavera che sta attraversando: in quella posizione Sottil è in ritardo e Callejon non si vede mai”.