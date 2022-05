Sconcerti: “Ho fatto pace con Antognoni, ci siamo abbracciati. K.O. con la Sampdoria? Spero che tutti riflettano su questa quattordicesima sconfitta”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato così a TMW Radio, ricordando il mancato Scudetto dell’82 perso dai viola nel finale di campionato: “Avevo una figlia di pochi mesi, ero molto giovane. Andavo spesso a vedere la Fiorentina, una volta decisi di non andare a vedere la partita con l’Udinese bensì di gufare la Juventus col Napoli e ci riuscii anche. Lunedì è stata una serata splendida, ho fatto la pace con Antognoni o almeno credo. Gli ho chiesto se fosse finita, mi ha detto di sì e ci siamo abbracciati. Quindi mi sono riconciliato anche con me stesso, sono tornato a sentirmi giovane e vincente come non mi capita più”.

Poi sulla Fiorentina e sulla sconfitta subita contro la Sampdoria ha aggiunto: “Ci sono rimasto veramente male, spero che un po’ tutti riflettano su questa quattordicesima sconfitta. Si può perdere ma si deve giocare e tirare in porta, cosa che capita sempre più raramente”.